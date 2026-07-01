Воронежский госуниверситет вошел в топ-15 вузов России по зарплатам выпускников-экономистов

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Воронежский государственный университет вошел в топ российских вузов, чьи выпускники-экономисты и финансисты могут рассчитывать на высокие зарплаты. Согласно новому рейтингу аналитиков SuperJob, ВГУ сохранил свои позиции и занял 13-е место среди учебных заведений страны.

Средний доход специалистов, окончивших вуз в период с 2020 по 2025 год, за последний год вырос на 10 тысяч рублей и сегодня составляет 115 тысяч рублей в месяц. При этом данные исследования показывают высокую востребованность молодых кадров в родном регионе: 69% выпускников остаются работать в Воронеже.

Лидерство, по данным рейтинга, удерживает МГИМО. Медианная зарплата выпускников — 230 тысяч рублей в месяц. Второе место занял НИУ ВШЭ с зарплатами выпускников в 200 тысяч рублей, в третье место делят Финансовый университет при правительстве РФ и МГУ (по 195 тысяч рублей).

Рейтинг составлялся на основе анализа базы из более чем 50 миллионов резюме. Эксперты оценивали доходы молодых специалистов, которые работают в сфере корпоративных финансов, банковского дела, аудита и консалтинга, исключая стажеров и тех, чей профессиональный стаж составляет менее одного года.