Почти миллион задолжала по алиментам четверым детям мать в Воронежской области

Фото из архива КП

В жизни многодетной матери-должницы из Павловского района произошли кардинальные перемены. Женщина, задолжавшая своим четверым детям почти миллион рублей, устроилась на работу и начала «отрабатывать» свой прогул перед законом, после того как судебные приставы привлекли ее к административной ответственности. Об этом рассказали в УФССП по Воронежской области 30 июня.

Лишенная родительских прав сельчанка с 2021 года по решению суда обязана перечислять половину своего дохода в пользу сыновей и дочерей. Все эти годы о детях заботится опекун. Поначалу должница добросовестно работала на сельхозпредприятии, и выплаты исправно взыскивались из зарплаты. Однако после рождения пятого ребенка ситуация изменилась: женщина уволилась и сменила место жительства, забыв уведомить об этом судебную службу. В результате образовалась колоссальная задолженность в размере 970 тысяч рублей.

Сотрудники районного отделения объявили горе-мать в исполнительный розыск. При содействии участкового новый адрес проживания женщины был установлен. В отношении нее составили четыре административных протокола по статье 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей), и суд назначил наказание в виде 20 часов обязательных работ по каждому эпизоду.

Теперь женщина будет исполнять наказание в сфере благоустройства родного села, одновременно восстанавливая свой трудовой стаж. После составления протоколов и серьезной беседы с приставом она вернулась на прежнее сельхозпредприятие, где ранее была трудоустроена.