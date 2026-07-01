Девушка и парень пострадали в ДТП двумя легковушками в Воронеже

Фото - ГУ МВД по региону

Вечером 30 июня на Московском проспекте в Воронеже произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. По предварительным данным полиции, аварию спровоцировал 62-летний водитель отечественного внедорожника.

По информации ГУ МВД по Воронежской области, инцидент случился около 19:00 у дома № 151. Пожилой мужчина за рулем «Шевроле Нивы» двигался со стороны Московского шоссе в сторону улицы Антонова-Овсеенко. При перестроении он не убедился в безопасности маневра и столкнулся с попутным автомобилем «Фольксваген Тигуан», которым управлял 22-летний водитель.

В результате удара пострадали оба человека, находившиеся в «Фольксвагене»: сам водитель и его 20-летняя пассажирка. С телесными повреждениями они были доставлены в медицинское учреждение.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства и точные причины произошедшего.