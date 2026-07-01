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НовостиОбщество1 июля 2026 6:36

Дело возбудили после ДТП на переезде в Воронежской области

Прокуратура нашла дорогу на переезде в Кантемировском районе опасной
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Лискинская транспортная прокуратура проверила состояние железнодорожного переезда в Кантемировском районе Воронежской области. Ранее здесь произошло ДТП с участием тепловоза и автомобиля. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 30 июня.

Выяснилось, что покрытие проезжей части в границах переезда находится в неудовлетворительном состоянии — это затрудняет проезд машин и создает реальную угрозу новых аварий.

Прокурор внес представление начальнику Россошанской дистанции пути Юго-Восточной дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД» с требованием устранить нарушения. Кроме того, в отношении виновного должностного лица возбуждено административное дело по ч. 6 ст. 11.1 КоАП РФ (нарушение правил безопасности на железнодорожных переездах). Теперь чиновнику грозит штраф, а состояние переезда должны привести в порядок.