Директор школы в Воронеже лишилась должности после сделки на аренду помещений

Фото из архива КП

Прокуратура Воронежа выявила конфликт интересов в лицее № 6. Директор заключила договор аренды помещений с коммерческой организацией, учредителем которой оказался ее сын. Об этом рассказали в надзорном ведомстве региона 30 июня.

Прокуратура внесла представление. В итоге договор расторгли, а руководителю объявили выговор. Позже директор уволилась по собственному желанию.

Однако прокуратура сочла эту формулировку некорректной и подала иск в Центральный районный суд Воронежа с требованием изменить основание увольнения на «утрату доверия». Теперь этот вопрос будет решать суд.