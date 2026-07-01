Воронежская область экспортировала 390 тонн шампиньонов и 143 тонны кабачков

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По данным регионального управления Россельхознадзора, с начала текущего отчетного периода Воронежская область нарастила номенклатуру аграрного экспорта до двух десятков позиций. Самыми неожиданными лотами в корзине поставок оказались кабачки (143 тонны) и редис — их партии ушли преимущественно в Беларусь, которая стала вторым по величине импортером после Китая.

Всего же география сбыта охватила 26 государств, а совокупный тоннаж превысил 111,3 тысяч тонн. При этом структура вывоза сместилась в сторону продуктов переработки: львиную долю занял жом сахарной свеклы (28,4 тысяч тонн), востребованный в КНР для кормовой базы животноводства. На втором месте — шрот и масло из семян подсолнечника (18,6 тысяч тонн).

Интересно, что из зерновых культур наибольший спрос вызвала пшеница — 11,4 тысяч тонн приобрели Грузия и Латвия. Санкции не помешали отгрузке пивоваренного ячменя (2,4 тыс. тонн) и белокочанной капусты (398 тонн). Россельхознадзор отмечает, что все партии прошли фитосанитарный контроль и соответствуют стандартам ТС.