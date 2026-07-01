В Воронежской области отменили режим опасности атаки БПЛА

Фото из архива КП

Губернатор Александр Гусев сообщил об отбое тревоги из-за угрозы налета вражеских беспилотников в 6:43 в своем официальном канале в МАХ. Режим действовал почти семь часов.

Опасность атаки беспилотников была объявлена в регионе накануне, в 23:47. Глава области призывал жителей сохранять спокойствие и следить за оповещениями .

По данным на утро, информация о сбитых дронах и возможных последствиях не поступала. Ранее, ночью 29 июня, над областью уничтожили 32 БПЛА, были повреждены частные дома и автомобили, но люди не пострадали .

Власти рекомендуют доверять только официальным источникам.