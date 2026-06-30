34 хоккеиста начнут подготовку к сезону-2026/27 в составе воронежского «Бурана»

Фото из соцсетей воронежского клуба.

15 июля хоккеисты и тренеры «Бурана» соберутся в Воронеже для подготовки к сезону-2026/27. Об этом сообщает пресс-служба «ураганных».

16 и 17 июля парней ждет традиционное углубленное медицинское обследование. А уже с 18 июля «Буран» начнет тренироваться на «Платинум Арене».

С первых дней под руководством нового главного тренера Юрия Наваренко будут работать 34 хоккеиста – четыре вратаря, 12 защитников и 18 нападающих. При этом сразу у семи парней подписаны пробные контракты. То есть по итогам предсезонки их или оставят в клубе (с ними подпишут постоянные соглашения), или они покинут расположение «Бурана».

Напомним, что минувший сезон стал худшим в истории «ураганных». «Буран» занял 28 место, отстав от зоны плей-офф на 21 очко.

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