Жительница Воронежской области накопила 970-тысячный долг по алиментам

Фото пресс-службы УФССП России по Воронежской области.

В 2021 году жительницу Павловского района лишили родительских прав. Тогда же суд обязал ее перечислять половину дохода в пользу четырех детей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Воронежской области.

Пока должница работала на сельхозпредприятии, выплаты взыскивались из ее заработной платы. Спустя несколько лет после рождения пятого ребенка она уволилась и сменила место жительства, не сообщив об этом приставам. За это время накопилась задолженность в 970 тысяч рублей.

Судебные приставы объявили многодетную мать в исполнительный розыск, а затем при помощи участкового выяснили, где она живет. В отношении женщины составили четыре протокола по статье 5.35.1 КоАП РФ. Суммарно она получила 80 часов обязательных работ.

Теперь она будет исполнять наказание в сфере благоустройства села и одновременно работать. После беседы с приставом должница вернулась на сельхозпредприятие, где ранее трудилась.

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