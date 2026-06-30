Воронежские прокуроры вернули обманутой пенсионерке четверть миллиона

В ходе расследования выяснилась личность владельца банковской карты, на которую переводились деньги. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Железнодорожного района Воронежа по результатам проверки выяснила, что 73-летняя местная жительница стала жертвой мошенников. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона. Аферисты под предлогом перевода денег на безопасный счет похитили у нее 250 тысяч рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ. В ходе расследования выяснилась личность владельца банковской карты, на которую переводились деньги. Им оказался житель столицы Кабардино-Балкарии.

Прокуратура направила в Нальчикский городской суд иск о взыскании с владельца платежного документа суммы неосновательного обогащения. В итоге потерпевшей вернули 250 тысяч.

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