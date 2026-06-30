В Воронеже работнику завода обломок доски проткнул шею

Воронежская гострудинспекция выясняет причины тяжелого несчастного случая на заводе по переработке рыбы в Советском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

11 июня 31-летний сотрудник ООО «Фосфорель» серьезно пострадал во время работы на гидравлическом прессе. В какой-то момент острая часть сломавшейся доски вошла ему в шею. Пострадавшего доставили в больницу, происшествие классифицировано как тяжелый несчастный случай.

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