Следователи помогли жительнице Воронежской области получить квартиру

Следователю в кратчайшие сроки удалось добиться полного восстановления нарушенных прав. И в мае текущего года девушка получила ключи от новой квартиры в городе Острогожске. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В прошлом месяце в СУ СК РФ по Воронежской области обратилась 21-летняя жительница нашего региона, которая в четырехлетнем возрасте осталась без попечения родителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Оказалось, что девушка не получила положенное по закону жилье, и, достигнув 18-летнего возраста, обратилась в суд, который в сентябре 2025 года вынес решение в ее пользу. Но несмотря на наличие вступившего в силу судебного акта, жилье ей не предоставили.

Следователю в кратчайшие сроки удалось добиться полного восстановления нарушенных прав. И в этом же месяце девушка получила ключи от новой квартиры в городе Острогожске.

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