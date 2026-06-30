Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 июня 2026 13:11

На 150 тысяч в Воронежской области могут оштрафовать четырех рыбаков

Природоохранная прокуратура подала иски в суд
Алексей СЕРГУНИН
Чтобы защитить водоемы от браконьеров, прокуратура Воронежской области подала четыре иска на рыбаков, которые систематически использовали запрещенные орудия лова.

Чтобы защитить водоемы от браконьеров, прокуратура Воронежской области подала четыре иска на рыбаков, которые систематически использовали запрещенные орудия лова.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Чтобы защитить водоемы от браконьеров, прокуратура Воронежской области подала четыре иска на рыбаков, которые систематически использовали запрещенные орудия лова. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

Ведомство требует не только наказать их, но и взыскать с них почти 150 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба за вред, нанесенный природе. Все дела сейчас находятся на рассмотрении в суде.

Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» - теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.