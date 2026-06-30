На 150 тысяч в Воронежской области могут оштрафовать четырех рыбаков

Чтобы защитить водоемы от браконьеров, прокуратура Воронежской области подала четыре иска на рыбаков, которые систематически использовали запрещенные орудия лова. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Чтобы защитить водоемы от браконьеров, прокуратура Воронежской области подала четыре иска на рыбаков, которые систематически использовали запрещенные орудия лова. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

Ведомство требует не только наказать их, но и взыскать с них почти 150 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба за вред, нанесенный природе. Все дела сейчас находятся на рассмотрении в суде.

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