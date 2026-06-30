На улице Челюскинцев в Воронеже появится новый тротуар

Фото управы Ленинского района

В Ленинском районе Воронежа наряду с масштабным ремонтом дорог и благоустройством дворовых территорий решают точечные проблемы. Одним из таких улучшений стало строительство нового тротуара на улице Челюскинцев.

На днях подрядная организация приступила к прокладке нового тротуара на проблемном участке. Инициатива родилась по прямой просьбе жителей на встрече с депутатом. Из-за отсутствия тротуара пешеходы были вынуждены идти по проезжей части, рискую жизнью. В итоге на оборудование дорожки выделили около миллиона рублей.

Ещё один наказ избирателей будет исполнен во дворе дома № 6а по улице Матросова. Здесь по многочисленным просьбам жителей появится новое детское игровое оборудование. Для создания современной и безопасной игровой зоны выделено 150 тысяч рублей.