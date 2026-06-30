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НовостиОбщество30 июня 2026 12:42

Работникам воронежского предприятия «Машмет» вернули миллионный долг по зарплате

Устранить нарушение потребовала трудовая инспекция
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП».

Воронежская компания по литью чугуна ООО «Машмет» задолжала по выплате зарплаты своим 66 работникам. Нарушение закона выявили сотрудники воронежской трудинспекции во время профилактического визита.

- Согласно статье 236 ТК РФ, при нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы он обязан выплатить причитающиеся суммы с процентами (денежной компенсацией) — не ниже одной стопятидесятой ключевой ставки Центрального банка РФ от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержи, - рассказала руководитель Государственной инспекции труда в Воронежской области Ирина Мануковская.

По итогам визита ведомство выдало руководству ООО предписание выплатить зарплату в полном объеме с денежной компенсацией. Компания требование выполнила. Выплаченная работникам сумма превысила 1 миллион рублей.

В трудинспекции напомнили, что работодатель несет ответственность за несвоевременную выплату зарплаты или иных выплат в виде предупреждения или штрафа в 50 тысяч рублей.

- При задержке зарплаты более чем на 15 дней работник вправе приостановить работу с сохранением среднего заработка, известив работодателя об этом в письменной форме, - добавила Мануковская.