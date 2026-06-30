Воронежцев просят сообщать о свалках шин

В Воронежской области стартовал конкурс «Шинный следопыт» или «Самый активный участник по выявлению свалок». Его участникам предлагают выявлять новые места свалок отработанных покрышек и сообщать о них организаторам.

Для этого необходимо сделать фото свалки и разместить его в комментариях под постом, указать адрес или координаты и кратко описать место обнаружения.

За каждый найденный и подтверждённый объект участник получает 1 балл. Засчитываются только уникальные объекты, которые ранее не были зарегистрированы организаторами.

Кроме того могут быть начислены дополнительные баллы за точное описание места; наличие нескольких фотографий; указание географических координат.

Победителем конкурса станет участник, набравший наибольшее количество баллов до 23.00 31 июля.

Подробные условия акции здесь.