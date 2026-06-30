Воронежский «Факел» остался без одного из самых фартовых игроков

Василий Черов. Фото из соцсетей воронежского клуба.

Защитник Василий Черов во второй раз в карьере ушел из воронежского «Факела».

- Вася, тебе дважды удалось решить с нашим клубом задачу по выходу в РПЛ. Ты – часть нашей истории, - так отреагировала на расставание с 30-летним уроженцем Славянска-на-Кубани пресс-служба «огнеопасных».

Напомним, что Черов ранее уходил из «Факела» - в 2024-м году в новороссийский «Черноморец». В сезоне-2025/26 Василий отыграл за «огнеопасных» 20 матчей.

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