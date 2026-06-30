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НовостиСпорт30 июня 2026 12:04

Воронежский «Факел» остался без одного из самых фартовых игроков

Василий Черов покинул стан «огнеопасных»
Алексей СЕРГУНИН
Василий Черов. Фото из соцсетей воронежского клуба.

Василий Черов. Фото из соцсетей воронежского клуба.

Защитник Василий Черов во второй раз в карьере ушел из воронежского «Факела».

- Вася, тебе дважды удалось решить с нашим клубом задачу по выходу в РПЛ. Ты – часть нашей истории, - так отреагировала на расставание с 30-летним уроженцем Славянска-на-Кубани пресс-служба «огнеопасных».

Напомним, что Черов ранее уходил из «Факела» - в 2024-м году в новороссийский «Черноморец». В сезоне-2025/26 Василий отыграл за «огнеопасных» 20 матчей.

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