Уже 1415 воронежцев пострадали от укусов клещей

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП».

На 29 июня в Воронежской области зарегистрировали 1415 человек, пострадавших от укуса клеща. Данными поделились специалисты регионального управления Роспотребнадзора. По данным эпидемиологов, обращаемость пострадавших от укусов клещей в медицинские организации не превышает среднемноголетних значений.

Для профилактики нападения клещей на людей в регионе организовали обработку территорий массового пребывания людей. К этому моменту обработаны 1382,9 га, в т.ч. в летних оздоровительных учреждениях – 369,4 га.

Специалисты рекомендуют проводить борьбу с мышами в частных домовладениях и садоводческих товариществах, проводить разреживание кустарника ,скашивание травы. Ликвидировать свалки мусора.

При посещении лесных массивов, дачных участков или нахождении у открытых водоемов необходимо пользоваться репеллентами.