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НовостиОбщество30 июня 2026 11:09

На 58 рейсов больше станет на пригородном маршруте № 122 «Воронеж - Семилуки»

Ежедневно на линию будут выходить шесть автобусов
Алексей СЕРГУНИН
С 1 июля на пригородном маршруте № 122 «Воронеж - Семилуки» количество ежедневных рейсов возрастет почти в три раза – с 32 до 90.

С 1 июля на пригородном маршруте № 122 «Воронеж - Семилуки» количество ежедневных рейсов возрастет почти в три раза – с 32 до 90.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Для улучшения транспортного сообщения между Воронежем и Семилуками власти региона приняли решение об увеличении числа рейсов. Об этом 30 июня сообщили в министерстве промышленности и транспорта Воронежской области.

С 1 июля на пригородном маршруте № 122 «Воронеж - Семилуки» количество ежедневных рейсов возрастет почти в три раза – с 32 до 90. Для этого ежедневно на линию будут выходить по шесть автобусов.

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