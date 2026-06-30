Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 июня 2026 10:44

В Воронеже откроют мемориальную доску археологу Анатолию Пряхину

Табличка появится на улице Театральной
Ирина КАЗАНИНА

Мемориальная доска археологу Анатолию Пряхину появится в Воронеже. Торжественное открытие запланировано на понедельник, 6 июля.

Памятную табличку установят на доме №19 по улице Театральной.

- Анатолий Дмитриевич в своё время детально изучал абашевскую и срубную культурно-исторические общности эпохи бронзы, проводил раскопки Шиловского и Мосоловского поселений (уникальный памятник древней металлургии), Семилукского городища, - рассказал воронежский историк Виктор Ковалевский. - Эта табличка - знак благодарности человеку, который умел слышать голос прошлого. Пусть его открытия вдохновляют новые поколения исследователей и всех интересующихся!

Анатолий Пряхин умер в Воронеже 9 июня 2018 года.