В Воронеже откроют мемориальную доску археологу Анатолию Пряхину

Мемориальная доска археологу Анатолию Пряхину появится в Воронеже. Торжественное открытие запланировано на понедельник, 6 июля.

Памятную табличку установят на доме №19 по улице Театральной.

- Анатолий Дмитриевич в своё время детально изучал абашевскую и срубную культурно-исторические общности эпохи бронзы, проводил раскопки Шиловского и Мосоловского поселений (уникальный памятник древней металлургии), Семилукского городища, - рассказал воронежский историк Виктор Ковалевский. - Эта табличка - знак благодарности человеку, который умел слышать голос прошлого. Пусть его открытия вдохновляют новые поколения исследователей и всех интересующихся!

Анатолий Пряхин умер в Воронеже 9 июня 2018 года.