Воронежцам рассказали о ситуации с топливом в регионе

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По данным на 29 июня, в Воронежской области больше чем на половине АЗС есть в наличии популярные марки топлива. Такую информацию озвучили в правительстве региона. Данные чиновникам предоставили около 180 станций.

В зоне особого внимания - обеспечение топливом аграриев. Перед чиновниками стоит задача проанализировать эффективность использования топливных ресурсов и выстроить взвешенный подход к их распределению с учетом текущих потребностей в ключевых отраслях.

Большинство автозаправок ввели временные ограничения на отпуск топлива в одни руки. Например, один из воронежских операторов установил в городе объем отпуска 20 литров бензина и 60 литров дизельного топлива, а также 20 литров бензина и 200 литров дизеля на трассе. Другая сеть отпускает до 30 литров бензина в бак и до 30 литров дизельного топлива. По-прежнему действуют ограничения на отпуск бензина в канистры. Временные перебои возможны на федеральных сетях АЗС.

В правительстве региона акцентировали, что сформирован резервный запас ГСМ для нужд спецслужб.