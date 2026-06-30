В Воронеже бездомная собака набросилась на женщину

Фото из соцсетей СК РФ.

В региональных пабликах сообщалось о том, что в уходящем месяце рядом с одним из жилых комплексов в Воронеже агрессивные собаки набросились на местную жительницу. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Женщину удалось избежать травм. Кстати, это не единичный подобный случай. Раньше собаки неоднократно нападали на людей. В СУ СК России по Воронежской области возбудили уголовное дело. Тем временем, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил своему воронежскому коллеге Михаилу Селюкову доложить о результатах расследования.

- Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, - добавили в СК.

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