В Воронежской области изменятся правила расчета тарифов ЖКХ

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП».

В Воронежской области с 1 января 2027 года изменятся правила расчета тарифов на услуги ЖКХ. В частности, расширится перечень организаций, обязанных разрабатывать инвестиционные программы. В их число попадают все концессионеры, единые теплоснабжающие и гарантирующие организации, предприятия, у которых износ основных средств превышает 60% либо более 10% объектов – аварийные.

Постепенно будут введены единые правила учета прибыли для разных типов ресурсоснабжающих организаций. Участникам установят 2% прибыли от объема расходов в 2027 году – 2%; в 2028-м – 3%; с 2029-го – 5%.

В министерстве тарифов области подчеркивают, что это не просто «добавка к тарифу», а возможность пережить сложные периоды, и стимул работать эффективнее.

Кроме того, с 1 января 2027 года на региональном уровне впервые вводятся единые стандартизированные ставки на техническое обслуживание, установку и замену внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.