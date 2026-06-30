Поражает мужчин и женщин любого возраста: что такое плоскоклеточный рак кожи

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Плоскоклеточный рак кожи - второе по частоте после базалиомы злокачественное новообразование кожи. Развивается из кератиноцитов - клеток поверхностного слоя эпидермиса. Встречается у каждого четвертого пациента с кожной онкологией, поражает мужчин и женщин любого возраста примерно с одинаковой частотой.

По данным Воронежского областного онкоцентра, на ранних стадиях прогноз благоприятный: при своевременном лечении выздоровление наступает в 90% случаев. Однако опухоль склонна к рецидивам. Они могут возникать в 40% случаев, поэтому регулярное наблюдение у онколога обязательно.

Каким бывает плоскоклеточный рак?

По внешнему виду и характеру роста выделяют две основные формы.

Язвенно-инфильтративная. Сначала появляется пятно, которое за несколько месяцев превращается в плотный, малоподвижный узел. Еще через 4-6 месяцев на его поверхности формируется язва неправильной формы. Затем процесс быстро распространяется на окружающие ткани, лимфоузлы, кости и легкие.

Экзофитная (папиллярная). Выглядит как узел коричневого или темно-красного цвета, напоминающий цветную капусту. Быстро растет вширь и вглубь.

По степени зрелости клеток различают два типа.

Ороговевающий. Растет медленно, течение более доброкачественное. Образование круглое или овальное, желтого или красного оттенка. Поверхность покрыта чешуйками, которые трудно отделить. В центре может быть язва под коркой. На поздних стадиях поражает регионарные лимфоузлы.

Неороговевающий. Развивается быстро, агрессивен, рано прорастает в окружающие ткани. Опухоль мягкая, «мясистая», выглядит как пятно или узел. На поверхности - бурая язва с коркой, которая кровоточит при прикосновении. Чешуек нет. Лимфоузлы поражаются раньше, чем при ороговевающем типе.

Каковы причины и факторы риска?

Как объясняют онкологи, опухоль может возникнуть как на здоровой коже, так и на месте хронических язв, воспалений, рубцов. К основным факторам риска:

- длительное ультрафиолетовое облучение (солнце, солярий) и солнечные ожоги в анамнезе;

- возраст старше 65 лет;

- ионизирующее излучение (лучевая терапия других опухолей);

- лечение псориаза и акне (ПУВА-терапия);

- хронические заболевания кожи, предраковые состояния (болезнь Боуэна, актинический кератоз);

- длительно незаживающие язвы, рубцы;

- иммуносупрессия (ВИЧ, прием иммунодепрессантов, состояние после трансплантации органов);

- контакт с некоторыми химикатами (мышьяк, селен);

- вирус папилломы человека 16, 18, 31, 33, 35, 45 типов (особенно в области ануса и гениталий);

- генетические заболевания: альбинизм, пигментная ксеродерма, буллезный эпидермолиз;

- длительный прием некоторых лекарств (например, гидрохлоротиазид).

Как ставят диагноз?

На приеме онколог спрашивает о времени появления первых симптомов, наследственности, привычке загорать, принимаемых препаратах. Затем осматривает новообразование и пальпирует ближайшие лимфоузлы.

Для уточнения диагноза проводят биопсию - забор небольшого кусочка ткани для гистологического исследования. Также может использоваться электронное картирование кожи для составления карты всех новообразований и контроля их динамики.

Какое лечение применяют?

Тактику подбирают индивидуально в зависимости от размера, локализации, глубины инвазии, возраста пациента и сопутствующих заболеваний.

Основной метод - хирургическое лечение. Опухоль иссекают в пределах здоровых тканей (с отступом 1-2 см). При поражении регионарных лимфоузлов их также удаляют. Для небольших образований может применяться лазерная деструкция (особенно у пациентов с риском кровотечений).

Иммунотерапия. Используют моноклональные антитела (блокируют механизмы уклонения опухоли от иммунитета) или иммуномодуляторы (повышают общую иммунную защиту). В результате собственный иммунитет начинает атаковать раковые клетки.

Химиотерапия. Применяют цитостатики - препараты, которые разрушают делящиеся клетки. Может использоваться как самостоятельно, так и в комбинации.

Лучевая терапия. Облучение опухоли потоками частиц, повреждающих ДНК раковых клеток. Здоровые ткани со временем восстанавливаются.

Таргетная терапия - один из самых современных методов. Препараты воздействуют только на раковые клетки, имеющие определенные молекулярные мишени, и практически не затрагивают здоровые ткани.

Какая профилактика возможна?

Чтобы не допустить развития плоскоклеточного рака кожи, врачи рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце в пик активности (10–16 часов). Необходимо пользоваться солнцезащитными кремами с SPF не ниже 30. Не посещайте солярий.

- Своевременно лечите хронические заболевания кожи, предраковые состояния. Защищайте рубцы и хронические язвы от травм и ультрафиолета. Если вы в группе риска, раз в год проходите осмотр у дерматолога, - напоминают онкологи.