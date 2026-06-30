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НовостиОбщество30 июня 2026 8:30

Скончалась доцент ВГУ с 50-летним стажем Вера Корзунина

Об этом сообщили на сайте вуза
Ирина КАЗАНИНА
Фото из архива

Фото из архива

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Воронеже скончалась доцент кафедры вычислительной математики и прикладных информационных технологий Вера Васильевна Корзунина. Об этом сообщили на факультете ПММ Воронежского государственного университета.

Вера Корзунина отработала в вузе 50 лет, воспитала несколько поколений студентов, передавая им не только знания, но и уважение к труду, ответственность и стремление к постоянному развитию. Коллеги и студенты отмечают высокий профессионализм, принципиальность, мудрость, доброжелательность, искреннее отношение к людям педагога. А еще – преданность своему делу и отзывчивость.