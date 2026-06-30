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НовостиПроисшествия30 июня 2026 6:37

В центре Воронежа перевернулся «Черри», четверо подростков попали в больницу

В ДТП на Кирова в Воронеже пострадали четверо несовершеннолетних
Ирина КАЗАНИНА
Фото ГУ МВД по области

Фото ГУ МВД по области

Вечером 29 июня в центре Воронежа в результате ДТП перевернулся автомобиль. Про данным ГУ МВД по региону, авария произошла в 21.50 на улице Кирова. 37-летний водитель автомобиля «Черри Тиго 7 Про Макс» двигался со стороны улицы 20-летия Октября в сторону площади Ленина. Поворачивая, мужчина не предоставил преимущество встречному автомобилю «Мазда 323» под управлением 33-летнего водителя, в результате чего произошло столкновение.

После удара «Черри» перевернулся на крышу. В результате ЧП пострадали четверо несовершеннолетних пассажира китайского авто - три девочки в возрасте 15 и 16 лет, а также 15-летний мальчик. Всех доставили в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.

За минувшие сутки на дорогах области произошло 89 ДТП, из них в Воронеже 60. В девяти авариях травмы получили 15 человек.