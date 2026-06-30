В Воронежской области отменили опасность БПЛА

Фото из архива Фото: Максим ГОРОХОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Воронежской области в 9 часов 30 июня отменили режим опасности беспилотников, который действовал с 15.52 29 июня. За это время в Воронеже дважды звучали сирены – в связи с ракетной опасностью и из-за непосредственной угрозы БПЛА. Также воздушную тревогу объявляли в Россошанском и Лискинском районах.

За предыдущие день и ночь в регионе сбили 32 беспилотника. Упавшие обломки повредили стекла частного дома и хозпостройки, а также крышу другого частного дома и два автомобиля. Кроме того, в одном из городов пострадали окна в квартире. Пострадавших среди людей, к счастью, нет.