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НовостиПроисшествия30 июня 2026 5:17

Обломки беспилотника повредили стекла и крышу домов, и два автомобиля в Воронежской области

В Воронежской области сбили 32 БПЛА 29 июня
Ирина КАЗАНИНА
Фото из архива

Фото из архива

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

За 29 июня и в ночь на 30 июня в небе над 12 районами и двумя городами Воронежской области сбили 32 вражеских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

По предварительным данным, пострадавших в результате отражения атаки нет. Но упавшие обломки БПЛА повредили стекла частного дома и хозпостройки, а также крышу другого частного дома и два автомобиля. Кроме того, в одном из городов пострадали окна в квартире.

Режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона! Соблюдайте меры безопасности!