Механик из воронежской Терновки похитил более 1000 литров топлива

Фото из архива КП

В Терновском районе Воронежской области перед судом предстанет местный житель, работавший механиком по ремонту транспорта в одной из организаций райцентра. Как сообщили в объединенной пресс-службе региональных судов в понедельник, 29 июня, мужчина обвиняется в систематическом хищении горюче-смазочных материалов.

По версии следствия, с августа по октябрь 2025 года злоумышленник, пользуясь своим служебным положением, похищал топливо с места работы. За три месяца ему удалось вывезти 400 литров дизельного топлива и 680 литров бензина марки АИ-92. Общая сумма ущерба, причиненного предприятию, превысила 68 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело, возбужденное по статье о присвоении чужого имущества, передано в суд для рассмотрения по существу. Если вина механика будет доказана, ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до шести лет.