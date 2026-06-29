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НовостиОбщество29 июня 2026 16:26

Ракетную опасность отменили в Воронежской области

Угроза атаки БПЛА сохраняется
Евгения ФРОЛОВА

Вечером 29 июня в 19:16 губернатор Александр Гусев объявил об отмене сигнала ракетной тревоги в Воронежской области. Об этом он рассказал в своем официальном канале в мессенджере МАХ.

Тем не менее, режим опасности атаки беспилотников на всей территории области продолжает действовать. Граждан просят сохранять спокойствие, следить за обновлениями на официальных ресурсах правительства региона и МЧС, а также воздержаться от публикации видео с места работы средств ПВО и возможных разрушений. Экстренный номер для связи — 112.