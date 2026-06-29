В Воронеже пропали 4-летний мальчик и 5-летняя девочка

Ориентировка волонтеров

В Воронеже волонтеры регионального поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» ведут экстренные поиски двух малолетних детей. Как сообщили в пресс-службе ПСО, 4-летний Дамир С. и 5-летняя Милана С. пропали без вести в понедельник, 29 июня.

Известно, что дети были на прогулке, после чего они пропали.

Приметы мальчика: рост 110 см, нормальное телосложение, черные волосы, карие глаза. Был одет в желтую майку, черные шорты и серые кроссовки.

Приметы девочки: рост 130 см, худощавое телосложение, черные волосы, карие глаза. На ней были желтая футболка, бежевые шорты и розовые кроссовки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении детей, просят незамедлительно сообщить об этом по телефонам экстренных служб: 112 или на горячую линию отряда 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный). Любая деталь может быть важна для поиска!