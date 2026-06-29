В Воронеже закладчики метадона получили до 11 лет колонии строгого режима

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Железнодорожный райсуд Воронежа признал виновными трех местных жителей по делу о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом 29 июня рассказали в прокуратуре Воронежской области.

Как установило следствие, в апреле 2025 года они вступили в организованную группу для распространения метадона. Злоумышленники оборудовали тайники в городе и делились данными о них с покупателями через интернет. Преступную деятельность пресекли сотрудники полиции. Кроме того, двое из фигурантов хранили запрещенные вещества для личного употребления.

С учетом позиции прокуратуры суд назначил им наказание от 8 до 11 лет лишения свободы в колониях общего и строгого режимов. Приговор вступил в законную силу.