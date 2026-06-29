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НовостиПроисшествия29 июня 2026 14:54

В Воронеже закладчики метадона получили до 11 лет колонии строгого режима

Суд вынес приговор трем участникам ОПГ
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Железнодорожный райсуд Воронежа признал виновными трех местных жителей по делу о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом 29 июня рассказали в прокуратуре Воронежской области.

Как установило следствие, в апреле 2025 года они вступили в организованную группу для распространения метадона. Злоумышленники оборудовали тайники в городе и делились данными о них с покупателями через интернет. Преступную деятельность пресекли сотрудники полиции. Кроме того, двое из фигурантов хранили запрещенные вещества для личного употребления.

С учетом позиции прокуратуры суд назначил им наказание от 8 до 11 лет лишения свободы в колониях общего и строгого режимов. Приговор вступил в законную силу.