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НовостиОбщество29 июня 2026 14:27

Воронежские аграрии увеличили посевы картофеля и подсолнечника

Но сократили площади под зерновыми и свеклой
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

По предварительным данным, в сельскохозяйственных организациях Воронежской области посевы яровых культур в 2026 году составили 1349,4 тысячи гектаров. В структуру вошли зерновые (486,8 тыс. га), подсолнечник (387,2 тыс. га), сахарная свекла (120,3 тыс. га), картофель (0,4 тыс. га) и овощи (0,2 тыс. га).

По сравнению с прошлым годом аграрии заметно нарастили площади под картофелем — на 17,8%, а также под подсолнечником — на 11,3%. При этом посевы овощей сократились на 8,9%, яровых зерновых — на 7,0%, сахарной свеклы — на 3,0%.

Гибель озимых зерновых культур на 1 июня 2026 года составила 3,2 тысячи гектаров, что равняется 0,6% от всех их посевов. Для сравнения: год назад этот показатель был вдвое выше — 6,7 тысячи гектаров (1,2%). Таким образом, состояние озимых в текущем сезоне оценивается как значительно более благополучное, чем в 2025 году.