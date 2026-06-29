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НовостиПроисшествия29 июня 2026 14:02

На сенокосе в Воронежской области трактор насмерть задавил водителя

Гострудинспекция расследует гибель 23-летнего парня
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Государственная инспекция труда в Воронежской области проводит расследование смертельного несчастного случая, произошедшего на сельскохозяйственном предприятии в Калачеевском районе. Трагедия случилась 19 июня с работником ООО «КАЛАЧ-АГРО-КОМПЛЕКС», основным видом деятельности которого является выращивание зерновых культур.

Как сообщил заместитель руководителя Гострудинспекции Александр Бородихин, 23-летний тракторист выполнял работы по скашиванию травы, когда на него совершил наезд трактор. От полученных травм молодой человек скончался на месте.

В настоящее время инспекция устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего. Расследование продолжается, по его итогам будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц и определены меры профилактического характера.