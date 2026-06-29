«Позитив передается зрителю»: воронежский онкоцентр встретил художников XII Всероссийского пленэра

Фото: Виктория ДМИТРЕНКО

Здесь, на высоте, где город открывается совсем с другого ракурса, продолжился XII Всероссийский студенческий пленэр. В этом году он проходит под названием «Воронеж от крепости до наших дней» и посвящен 490-летию города. Тема задает определенный вектор: художники фиксируют на холстах исторические здания и пытаются поймать связь времен, увидеть, как сквозь современную застройку проглядывает история.

В пленэре участвуют студенты и преподаватели из разных художественных учебных заведений России. Всего заявлен 21 человек.

Фото: Виктория ДМИТРЕНКО

По словам заместителя главного врача по сети Воронежского областного научно-клинического онкологического центра Татьяны Золотых, созданные работы станут подарком для больницы, чтобы пациенты могли расслабиться:

– Такая реабилитация – наш союзник в борьбе с онкологическим заболеванием и большая польза как для пациентов, так и для врачей.

Фото: Виктория ДМИТРЕНКО

Преподаватель Железногорского художественного колледжа им. А. А. Дейнеки, член Союза художников России Александр Гаплевский отметил:

– Каждый сделает по одной работе для онкологического центра, потом будет итоговая выставка, и уже на ней мы вручим подарок руководителю учреждения Руслану Мошурову. Он сказал, что коридоры в центре большие и мрачные, производят гнетущее впечатление, а работы должны настраивать людей на другой лад. Красоты Воронежа отвлекают и радуют душу. Функция искусства – не лечить. Лечат лекарства и врачи, а искусство настраивает на определенную волну и радует. Художники показывают красоту – природы, жизненных, исторических и бытовых моментов. И открывают глаза всем остальным людям.

Фото: Виктория ДМИТРЕНКО

Высказался и преподаватель Воронежского художественного училища им. Н. Н. Ге, куратор XII Всероссийского пленэра, член Союза художников России Константин Финаков:

– Этот пленэр был очень продуктивным, написано много работ, но он первый, который прошел полностью в Воронеже. Онкоцентр – это особое место, где наши картины будут востребованы, если нам удастся поймать солнце и написать их теплыми. Ведь картина – это эмоция. Художник пишет ее с чувством, проживая момент. Эмоция всегда отражается на холсте, и я верю, что позитив передается зрителю. В этом, наверное, и заключается главный лечебный эффект.

Фото: Виктория ДМИТРЕНКО

А студент Санкт-Петербургской академии художеств им. Ильи Репина Семен Шабалин подытожил:

– Наши работы смогут поддержать пациентов и помогут взглянуть на мир иначе, дать надежду. Для людей полезно смотреть живопись и наслаждаться искусством. Воронеж – красивый город, очень зеленый.