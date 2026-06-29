Под Воронежем пройдет двухдневный фольклорный фестиваль

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3-4 июля в Воронежской области пройдет XXI Всероссийский фестиваль народной песни, музыки и танца «На родине Пятницкого». Он посвящен 115-летию со дня первого выступления русского народного хора, носящего имя его основателя, нашего земляка - Митрофана Пятницкого.

На родине собирателя, исполнителя и пропагандиста народной песни соберутся творческие коллективы и мастера декоративно-прикладного творчества из 12 регионов России - Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Липецкой, Московской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской областей, Луганской Народной Республики, сообщил Воронежский областной центр народного творчества и кино.

3 июля, в день рождения Митрофана Ефимовича, памятные мероприятия пройдут непосредственно в его родном селе Александровка. Коллективы посетят Дом-музей Пятницкого, после чего вечером разъедутся с концертными программами по культурно-досуговым учреждениям Таловского района.

4 июля в парке «Солнечный» поселка Таловая пройдут основные мероприятия фестиваля. С 16.00 начнут работу интерактивные площадки в рамках выставочно-ярмарочной экспозиции «Певучая Россия», там можно будет поучаствовать в ремесленных мастер-классах, попробовать блюда национальных кухонь народов России, поиграть в народные игры, посмотреть представления фольклорного театра. В 18.00 на площади поселка Таловая начнется гала-концерт «Он песню для России сохранил», изюминкой которого станет реконструкция первого выступления хора Пятницкого в 1911 году в зале Благородного собрания в Москве.

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