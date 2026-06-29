Воронежцев предупредили о 34-градусной жаре в начале июля

Фото из архива КП

В четверг, 2 июля, Воронежская область окажется во власти антициклона, который принесет аномальную жару. Согласно данным регионального гидрометцентра, максимальная температура воздуха в дневные часы достигнет +34°C, что значительно выше климатической нормы.

Осадков в этот день не ожидается — лишь переменная облачность и сухой воздух. Однако комфортную погоду может нарушить северный ветер: его порывы будут разгоняться до 12 м/с, что при высоких температурах создаст эффект раскаленной печи.

Ночные часы также не принесут долгожданной прохлады: в районах области температура не опустится ниже +14...+19°C. В Воронеже днем воздух прогреется до +33 градусов, а ночью — до +17...+19°C.