Дворник и разнорабочий возглавили антирейтинг профессий для детей у воронежцев

Фото из архива КП

В понедельник, 30 июня, эксперты сервиса по поиску работы SuperJob обнародовали результаты опроса среди родителей Воронежа, касающегося карьерных перспектив их детей. Выяснилось, что для большинства горожан есть профессии, которые они считают «карьерным кошмаром» для своего потомства.

Лидером антирейтинга стал дворник — эту работу не допустили бы для своих детей 10% респондентов. Чуть меньше, 7% голосов, набрали рабочие специальности. Замыкают тройку самых нежелательных профессий полицейские и чиновники — их не хотят видеть в семье по 6% опрошенных.

По 4% родителей высказались против работы уборщиками, продавцами, а также учителями и воспитателями. Столько же респондентов опасаются военной карьеры для своих наследников.

Среди прочих профессий, вызвавших опасения, оказались бухгалтеры, медики, блогеры, водители и менеджеры — по 3% голосов. Реже в ответах упоминались артисты, официанты, грузчики, курьеры (по 2%) и юристы (1%).

Интересно, что предпочтения родителей разделились по гендерному признаку. Мужчины чаще выражали тревогу по поводу работы детей в госструктурах (чиновники и полицейские) или за рулем. Женщины же больше опасаются, что ребенок пойдет в разнорабочие, уборщики, продавцы или выберет финансовую сферу.

Несмотря на столь строгие ограничения, каждый восьмой родитель (13%) заявил, что готов смириться с любым профессиональным выбором своего ребенка.