Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье29 июня 2026 11:04

В Воронеже трем пациенткам с онкологией и высоким весом успешно удалили опухоли

Воронежские онкологи сделали операции пациенткам, несмотря на болезненное ожирение
Ярослав ИВАНОВ
фото ВОНКОЦ

фото ВОНКОЦ

В Воронеже врачи смогли успешно сделать операции онкобольным с высоким весом.

Как рассказали в онкоцентре, у трех пациенток с раком матки было морбидное ожирение. Большой вес (у женщин при росте 165-172 сантиметров он составлял от 120 до 150 килограммов), который влечет за собой системное воспаление, эндокринные нарушения, жировую болезнь печени и кардиореспираторную недостаточность, может дать осложнения при операцииях. У каждой из женщины были сопутствующие заболевания: гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, фибрилляция предсердий. У одной - бронхиальная астма и сахарный диабет.

Гинекологи ВОНКОЦ удалили опухоли в пределах здоровых тканей (R0-резекция) путем лапароскопии - через несколько проколов. И уже через два часа после операции женщины могли активно двигаться. Их уже выписали.