В селе под Воронежем в сгоревшем доме нашли тело женщины

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 28 июня воронежские огнеборцы выезжали тушить пожар в селе Трещевка Рамонского района. Сообщение на пульт дежурного пришло в 17.06. Горел жилой дом площадью 48 квадратных метров на улице Урожайной.

- Пожар ликвидировали в 18.14 силами двух пожарных расчетов.Дом поврежден огнем внутри по всей площади, обрушилась кровля. На месте пожара обнаружили тело 81-летней женщины, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.

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