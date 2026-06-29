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НовостиОбщество29 июня 2026 10:13

Штрафы за неоплату парковки в центре Воронежа превысили 1,6 млн рублей за неделю

Административная комиссия Центрального района рассмотрела 718 дел
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

На прошедшей неделе воронежским водителям выписали штрафы за неоплаченную парковку в центре города на общую сумму более 1,6 млн рублей. Об этом сообщили в управе Центрального района.

По данным структуры, административная комиссия на своих заседаниях рассмотрела 718 дел по закону № 74-ОЗ «Об административных правонарушениях». Основная масса нарушителей — автовладельцы, не внесшие плату за парковку. Кроме того, комиссия наложила штрафы ещё на 361 тысячу рублей за другие правонарушения.

Всего с начала года прошло 45 заседаний, рассмотрено 12 324 дела, а общая сумма наложенных штрафов достигла 33,4 млн рублей.