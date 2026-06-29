Воронежцев предупредили о фейке про смертную казнь

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В воронежских телеграм-каналах разгоняют дезинформацию о возвращении в России смертной казни. Якобы в Госдуму внесли такой законопроект - в качестве наказания для коррупционеров. Фейк порожден кликбейтом на основе искаженной трактовки законодательной инициативы. Все сделано для привлечения аудитории и формирования депрессивной повестки.

- На практике в нашей стране с 1996 года действует мораторий на смертную казнь - высшей мерой наказания является пожизненное заключение. При чтении подобных фейковых новостей важно помнить: вернуть применение этой меры может только Конституционный Суд путем пересмотра своей правовой позиции или принятие новой Конституции. Внесение поправок, указы Президента или отдельные законы Госдумы не смогут обойти действующие конституционные гарантии, - сообщил канал «Война с фейками».