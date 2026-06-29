Суд под Воронежем отправил в СИЗО приемных родителей, истязавших троих детей

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Новоусманский районный суд Воронежской области удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении супругов. Подозреваемые являлись приемными родителями троих малолетних детей, оставшихся без попечения.

Малышей они взяли под опеку летом 2025 года. По версии следствия, в период с сентября 2025 года по апрель 2026 года супруги, будучи недовольными поведением детей, неоднократно совместно наносили им побои, причиняли физическую боль, телесные повреждения, а также психические страдания.

Действия подозреваемых квалифицированы по п.п. «а», «г», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетних). Суд избрал в отношении обоих меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц.

Постановление не вступило в законную силу.