В Воронеже трехлетнюю девочку искали с собакой в подсолнуховом поле

фото поисково-спасательного отряда «Черноземье»

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» рассказали, как помогли искать маленькую девочку в Шилово. 28 июня в 17.56 активистам поступила информация о пропаже трехлетней малышки во время прогулки с бабушкой.

Руководитель отряда выехал на место вместе с кинологом подразделения «Россоюзспас» и поисковой собакой. Там уже развернули операцию сотрудники городской службы спасения.

Выяснилось, что кроха, увидев подсолнуховые поля, бросилась в заросли, а пожилая женина за ней просто не успела. Она звала внучку, но безрезультатно - девочка не выходила из подсолнухов.

Приехавшая на место происшествия мать девочки отыскала дочку, сидящую в кустах с противоположной стороны поля.