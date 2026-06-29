В Воронежской области грозы задержатся до 30 июня

Фото из архива КП Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

По данным прогностической карты ЦФО Гидрометцентра России, вечером в понедельник, 29 июня, в Воронежской области ухудшится погода. С 18:00 до 06:00 вторника, 30 июня, местами по региону ожидаются грозы. В связи с этим объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям региона в этот период быть предельно внимательными: избегать нахождения у линий электропередач, не прятаться от дождя под одиноко стоящими деревьями и не оставлять автомобили под шаткими конструкциями.

Помимо этого, в области сохраняется напряженная ситуация с пожарной безопасностью. Предупреждение о высокой (4 класс) пожарной опасности действует как минимум до 06:00 1 июля. В это время категорически запрещается разводить костры, сжигать мусор и бросать непотушенные окурки. Малейшая искра на сухой траве может привести к быстрому распространению огня.

Граждан призывают соблюдать меры предосторожности и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций немедленно звонить по телефону 112.