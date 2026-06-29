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НовостиПроисшествия29 июня 2026 9:05

Глава СК взял на контроль инцидент с мачете под Воронежем

Возбудили несколько дел после нападения иностранца на воронежца
Ярослав ИВАНОВ
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Инцидент с нападением иностранца на воронежца в Ямном привел к нескольким уголовным делам. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, в соцсетях автомобилисты распространили видео, как мигрант с двумя мачете и двумя товарищами кидался на машины. Как пишут очевидцы в пабликах, причиной стал конфликт в шаурмичной. Чудом никто не пострадал.

По данному факту полицейские возбудили уголовное дело о хулиганстве. Региональное следственное управление СК России ходатайствует о передаче его для дальнейшего расследования в свое производство.

- Установлено, что мужчина находится на территории Российской Федерации нелегально, в связи с чем следственными органами СК России по Воронежской области возбуждено уголовное дело, - сообщили в ведомстве.

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал у воронежских коллег доклад о ходе расследования.