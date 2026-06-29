Влюбленная пара из Воронежа поженится на свадебном фестивале в Москве

Из личного архива Сергея и Ульяны

Воронежская пара зарегистрирует брак на III Всероссийском свадебном фестивале, который пройдет в Национальном центре «Россия» в Москве 8 и 9 июля. На форуме «Россия. Соединяя сердца» в День семьи, любви и верности поженятся более 100 пар из разных регионов страны, среди которых и наши Сергей Чуприна и Ульяна Крамаренко.

Воронежцы работают в торговле (Сергей - администратор в сетевом магазине, Ульяна - специалист по обработке претензий в маркетплейсе), а познакомились три года назад на прогулке у озера. Сейчас молодые люди готовятся к свадьбе и ждут рождения малыша.

Влюбленные уверены, что свадебный фестиваль позволит сделать день бракосочетания особенным.

- Для нас семья - не просто слово. Это глубокое и трепетное чувство, опора в трудные минуты, место, где ценят искренность и доверие, разделяют радости и горести. Это совместные мечты и планы, забота друг о друге, уважение и терпение. Семья - самое ценное, что есть в жизни, - говорят жених и невеста.

Праздник 8 июля украсит передача огня Всероссийского семейного очага «Сердце России». Молодожены получат от пар, поженившихся на прошлых фестивалях, частицу огня из Мурома, где жили святые покровители брака Петр и Феврония. 9 июля для молодоженов подготовили большую культурную программу, главным событием которой станет танец «Хоровод. Свадьба», призванный объединить молодоженов.