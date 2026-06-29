В Воронеже двум десяткам домов на 6 часов отключат воду

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Водоканал предупредил воронежцев о плановых работах на Московском проспекте, 98. Коммунальщики будут менять запорную арматуру диаметром 500 мм. Из-за этого 30 июня отключат холодное водоснабжение на шесть часов - с 10.00 до 16.00.

Под ограничение попадут более двух десятков адресов. Водой необходимо на это время запастись жителям домов ул. Шишкова, 95, 95а, 97, 99, 101, 103, 103а, 105, 105а, 107, 107а, 107б; Московский проспект, 92, 92а, 92б, 94, 96а, 98, 100, 102, 112, 114, 102б, 102в.

После включения воде нужно дать стечь, чтобы слить ржавчину. Сама по себе она по биологическому и химическому составу не несет никакой угрозы, напомнили в РВК-Воронеж.