Президент назначил прокурора Воронежской области

фото с сайта прокуратуры Саратовской области

Прокурором Воронежской области назначили Сергея Филипенко. Указ в воскресенье, 28 июня, подписал президент РФ Владимир Путин. Пост главы региональной прокуратуры был вакантным с начала мая, после того, как его покинул Валерий Войнов. 53-летний Сергей Филипенко до этого возглавлял прокуратуру Саратовской области.

Сергей Владимирович родом из Челябинска. В 1998 году окончил Уральскую юридическую академию. До Саратова работал в прокуратурах Челябинской, Костромской, Свердловской областей.

Государственный советник юстиции второго класса. Награжден нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации» и «За безупречную службу».