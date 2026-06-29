Под Воронежем столкнулись два пьяных несовершеннолетних мопедиста

фото ГАИ Воронежской области

Сразу два пьяных несовершеннолетних водителя мопедов попались воронежским автоинспекторам. Причиной стало ДТП в Таловском районе.

Авария произошла 28 июня в 00.05 на 10-м километре автодороги «Курск-Борисоглебск-Таловая-Бутурлиновка-Ильинка». По предварительным данным Госавтоинспекции, 17-летний водитель мопеда «Орион Грифон», находясь в состоянии алкогольного опьянения (0,403 мг/л), нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, выбрал небезопасную дистанцию до впереди движущегося мопеда «Стелс» и врезался в него. 19-летний водитель второго мопеда тоже был пьяным (0,732 мг/л). В итоге юноша на «Орион Грифон» попал в больницу.

В Воронежской области за 28 июня сотрудники ГАИ зарегистрировали 54 ДТП, в которых пострадали пять человек.